Argentina vs Perú por la Copa América Femenina | Fuente: AFP/Selección Peruana

Perú vs Argentina se enfrentan este martes, 12 de julio, por el grupo B de la Copa América Femenina. La bicolor debutará en el estadio Centenario de Armenia, a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana) y en territorio argentino será las 9:00 p.m.



El duelo por la segunda jornada de la Copa América Femenina será transmitido por DirecTV Sports. También lo puedes seguir minuto a minuto en la web de RPP.pe.

Las selecciones de Perú, que apuesta por una renovación, y Argentina que quiere pasar la pagina del mal arranque en el que cayó por 0-4 anten Brasil, se enfrentarán este martes en la segunda jornada de la Copa América femenina en el estadio Centenario de Armenia, en el Eje Cafetero colombiano.



A primera hora en este mismo escenario saldrán las de Uruguay y Brasil, la primera necesitada de una victoria porque en su primera salida perdió por 1-0 ante Venezuela, que tiene descanso en esta jornada.

Así llega Perú



Para la selección de Perú es el debut y su entrenador, Conrad Flores, tiene a disposición a la centrocampista Claudia Domínguez, del Atlético de Madrid, y a la delantera Pierina Nuñez, del Real Betis.







Selección Peruana entrenó bajo la lluvia | Fuente: @SelecciónPeruana

Para tratar de subsanar la ausencia de Adriana Lúcar, que adujo razones personales para no estar en el equipo, el entrenador peruano ha venido trabajando con Sabrina Ramírez, Allesia Sanllehi y Anaís Vilca, que militan en el torneo local, así como con Alexandra Kimball, del North Carolina Courage estadounidense.



"Nos tocó un grupo muy duro. Tenemos que ir partido a partido. Será duro, pero no imposible", ha dicho Flores.



A su vez el seleccionador argentino Germán Portanova baraja cambios en el equipo que nada pudo hacer para neutralizar la contundencia de las brasileñas que, además, dejaron en evidencia serios problemas defensivos en la Albiceleste.



De todos modos Portanova se guarda las variantes y solo minutos antes del partido dará a conocer las once que comenzarán el partido contra Perú.

Conrad Flores, técnico de nuestra @SeleccionPeru Femenina 🇵🇪, explica los criterios deportivos que llevaron a la decisión de llegar a Armenia, Colombia 🇨🇴, tres días antes del debut en la @CopaAmerica. La sede no requiere ninguna clase de aclimatación.#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/6FNAQZ1BTV — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 11, 2022

.