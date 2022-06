Para Julinho, Yoshimar Yotun es clave para el esquema de Gareca | Fuente: ESPN

A pocas horas del enfrentamiento entre Perú y Australia, para definir su clasificación al Mundial de Qatar 2022, la participación de Yoshimar Yotún está prácticamente descartada. Pese a que Ricardo Gareca manifestó, en su último encuentro con la prensa, que esperarían hasta el mediodía del 13 para confirmar su ausencia, el casi un hecho que el jugador de Sporting Cristal no estará ante los 'Socceroos'.

"Perú pierde mucho sin Yotún" aseguró Julinho en el programa de ESPN, Equipo F. "Estoy de acuerdo con Julinho, Yotún es una pieza clave en el equipo, no solamente por su desempeño individual, sino por lo que representa en la estructura de Gareca." agregó el exfutbolista Percy Olivares.

¿Christopher Gonzales o Pedro Aquino?

El panel de Equipo F discutió las opciones de remplazo por la posible baja de Yotún. "Al no estar él, estaría Christopher Gonzales, pero yo no descargaría a Aquino. A mí me gustaría.", comentó Olivares.

Sin duda, el encuentro será un duelo crucial para ambas selecciones que buscan un pase a la próxima cita mundialista. Ricardo Gareca alista su mejor once titular para el partido, que seguramente dejará mucho por analizar.





¿Cuánto complicaría la ausencia de Yotún ante 🇦🇺 Australia? El panel de #ESPNEquipoFPerú analiza la muy posible baja de Yoshi en 🇵🇪 Perú para el repechaje a #Qatar2022. pic.twitter.com/8uNqmZX3IV — ESPN Perú (@ESPNPeru) June 13, 2022

.