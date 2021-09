Perú vs. Brasil | Fuente: FPF

Este jueves la Selección Peruana se medirá ante Brasil en Recife por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Al respecto, Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la FPF, dio más alcances de cuál esla programación para este duelo.

"Los jugadores ya están listos y saldremos al aeropuerto para viajar rumbo a Brasil por la tarde", indicó García Pye en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias en referencia al vuelo 'blanquirrojo' que partirá a las 2:30 pm (hora peruana).

Por otro lado, García Pye fue consultado sobre si habría algún inconveniente con jugar en Brasil luego del incidente de la suspensión del partido ante Argentina el último domingo: "Lo ocurrido en el partido con Argentina es un tema que no nos afecta directamente, quizá sí indirectamente, pero no tenemos jugadores en la liga inglesa".

Como se recuerda, en los últimos días se venía cuestionando el hecho de que Brasil vuelva a ser local luego de la desorganización que hubo desde CBF en la suspensión ante los 'albicelestes'. Sin embargo, García Pye indicó que, de no jugarse en Recife, hubiera sido muy difícil cambiar la localía.

"En mi opinión, lo que creo en lo personal, o se jugaba en Recife o se suspendía el partido Brasi-Perú, porque a nivel logístico y por todas las coordinaciones previas no hubiera sido posible improvisar otra sede. Hubiera sido ilógico", sostuvo García Pye.

Sin inconvenientes tras el Perú vs. Brasil:

Por último, García Pye afirmó que los jugadores no tendrán problema en su retorno de Brasil: "Sí se hizo la gestión para que los que vuelvan de Brasil no tengan que hacer cuarentena. Pero, además de eso, ya hace dos días se dejó de exigir cuarentena en esos casos. No hay problema por ese lado".









