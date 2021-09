Así se vivió el HImno Nacional peruano en Brasil. | Fuente: Movistar Deportes

Lejos de casa, pero con el amor a los colores a flor de piel. Así se vivió esta noche el Himno Nacional peruano en el Arena Pernambuco de Recife, previo al Perú vs. Brasil, partido correspondiente a la tercera jornada de esta fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Al ser visitante, la blanquirroja fue la primera en entonar el coro del símbolo patrio. Y lo hizo, como ya es costumbre, con los miembros del equipo titular abrazados entre sí y ubicados en el medio del campo.

Paolo Guerrero, uno de los que usualmente hace la arenga final, no pudo estar presente por suspensión, pero de todas formas el aliento estuvo presente con Renato Tapia, Pedro Gallese, Luis Advíncula, entre otros. Ojo, salvo la prensa y las delegaciones (100 personas en total), no hay público presente, por lo que la localidad no fue evidente al momento de cantar los Himnos.

Perú vs. Brasil se miden este jueves 9 de setiembre por el noveno partido de estas Eliminatorias a Qatar 2022, pese a que, inicialmente, este encuentro estaba programado para la fecha 10. La Selección Peruana llega de ganar 1-0 a Venezuela, mientras que los de Tite no disputaron el duelo ante Argentina por temas extradeportivos.

Así se cantó el Himno Nacional del Perú | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Brasil: alineaciones confirmadas del partido de hoy

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Ánderson Santamaría, Alexánder Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Christian Cueva; André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Brasil: Wéverton; Danilo, Éder Militao, Lucas Veríssimo, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Éveron Ribeiro; Neymar y Gabriel Barbosa 'Gabigol'.

