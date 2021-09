Julio César Uribe | Fuente: Liga 1

Hace unos días las redes sociales se alborotaron por la respuesta de Renato Tapia ante la opinión y crítica de Roberto 'Chorri' Palacios sobre el desempeño de la Selección Peruana tras el partido ante Uruguay.

Por su parte, Julio César Uribe, ex jugador y ex entrenador de la 'blanquirroja', conversó con RPP Noticias y se refirió a este episodio: "A 'Chorri' y a Renato Tapia les diría que ninguno es dueño de la historia y a la historia hay que respetarla, que nos es bueno enfrentarse por una opinión", sostuvo Uribe en Fútbol Como Cancha.

En la misma línea, agregó: "Hay que tratar de vivir en armonía respetando la importancia de cada uno en su momento ('Chorri' Palacios y Renato Tapia). Que uno haya ido al Mundial no lo hace más ni menos y hay que respetarse entre todos, no estoy de acuerdo con el comentario de Renato".

Por último, en referencia al volante de la Selección Peruana, el 'Diamante' precisó: "Un jugador de fútbol no tiene que demostrarle nada a nadie, tiene que responder a la responsabilidad de representar al país y lo tiene que hacer con humildad. No hay que desbordarse en tema de egos".

Sumar en Brasil:

Como se recuerda, Julio César Uribe era entrenador de Perú la única vez que la 'blanquirroja' pudo sumar puntos ante Brasil. En esa oportunidad, el resultado culminó con un empate de 1-1 con gol de Juan Pajuelo.

En tanto al duelo ante el 'Scratch', Uribe sostuvo: "Al rival se le respeta, pero no se le teme. Los que son jugadores de selección están preparados para superar al adversario. No está escrito que Brasil no pueda tener ese día tenga una mala noche y a Perú le salgan las cosas bien".









