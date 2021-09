Perú vs. Brasil | Fuente: FPF

El último domingo, el compromiso entre Brasil y Argentina quedó suspendido por la intromisión de delegados sanitarios a la cancha en pleno partido alegando incumplimiento de protocolos sanitarios de cuatro jugadores argentinos, lo que derivó en un bochornoso espectáculo.

Por su parte, Marcelo Bee Sellares, abogado argentino en derecho deportivo, dio más luces sobre lo que desencadenó este incidente: "A raíz de la suspensión del partido, Argentina acudirá a la FIFA a solicitar los tres puntos. Su argumento central es que el partido ya había tenido iniciado y se suspendió por el ingreso de un tercero al campo de juego", indicó en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Bee Sellares agregó que esto se ampara en la localía: "El país anfitrión no solo debe cuidar la organización del evento sino también la seguridad del mismo, por eso Argentina exige los puntos".

Por otro lado, el abogado fue consultado sobre la posibilidad de que Perú pretenda pedir el cambio de sede y quitarle la localía a Brasil: "Me parece que estamos muy sobre el tiempo para que Perú solicite cambio de sede para el partido ante Brasil, porque debería aprobarse antes por Conmebol".

En la misma línea, Bee Sellares precisó: "¿En qué lo perjudicaría a Perú jugar en la misma sede donde iba a jugar Argentina? La suspensión del partido no fue un problema de sede, sino una cuestión sanitaria".

"Perú no tendría por qué que solicitar cambio de sede, Brasil no tiene por qué cambiar su sede. El hecho que sucedió con Argentina fue un hecho aislado que tuvo que ver entre la CBF y la AFA. No perjudica en nada a la FPF o a otras federaciones", agregó Bee Sellares.

La Selección Peruana llega de ganar por 1-0 a Venezuela en Lima y Brasil no jugó su partido previo ante Argentina. En tanto al itinerario 'blanquirrojo', los seleccionados tiene planificado viajar este martes 7 de setiembre a Recife, ciudad donde se disputará el compromiso ante el 'Scratch' por las Eliminatorias.









