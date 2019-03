Perú vs. Chile debutan este jueves en el Sudamericano Sub 17 | Fuente: Difusión

El inicio del Sudamericano Sub 17 está a la vuelta de la esquina. Perú integra el grupo A junto con Chile, Ecuador, Bolivia y Venezuela. El equipo peruano dirigido por Carlos Silvestri buscará su clasificación al Mundial de Brasil.

El debut de la Selección Peruana Sub 17 ante su similar de Chile será el próximo 21 de marzo en el remodelado estadio San Marcos, escenario donde se jugarán todos los partidos del Sudamericano de la categoría.

El encuentro entre Perú vs. Chile está programado para las 7:30 p.m. y será transmitido por Latina.

Si estás lejos de casa o en la chamba o en el transporte público y no tienes la oportunidad de ver el partido, no te preocupes. RPP Noticias en su plataforma radial y digital te llevará todas las incidencias del partido entre Perú y Chile por el Sudamericano Sub 17

En su último amistoso de preparación, Perú venció 3-1 a Bolivia.