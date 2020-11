Gianluca Lapadula con Benevento. | Fuente: AFP

El delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, que es la novedad de la Selección Peruana, arribará esta noche a Lima para integrarse a los entrenamientos de la bicolor con miras a los duelos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

El goleador del Benevento de la Serie A pisará suelo peruano a partir de las 9:50 p.m., en un vuelo que llega desde Panamá. Se espera que Lapadula estará acompañado de otros selecionados como Christian Cueva (Yeni Malatyaspor) y Luis Advíncula (Rayo Vallecano), además de los jugadores del Emmen de Holanda, Miguel Araujo y Sergio Peña.

Gianluca Lapadula tuvo varias opciones de gol en el último partido de Benevento, que perdió 3-0 ante Spezia por la fecha 7 de la Serie A. Lleva tres anotaciones en la presente temporada en el torneo italiano.

El exjugador del Milan y Genoa será una de las cartas de gol que utilizará el entrenador Ricardo Gareca para el choque ante Chile a desarrollarse el 13 de noviembre, en Santiago. 'Lapagol' se sumó a Raúl Ruidíaz y Aldair Rodríguez.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, expresó Lapadulaen en declaraciones para 'OttoChannel' sobre su convocatoria a la bicolor.