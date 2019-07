CHI 0-3 PER (FT) - Perú 🇵🇪 no goleaba así a Chile 🇨🇱 en un partido NO amistoso desde hacía... 70 años!!! (3-0 en São Paulo, también en la #CopaAmerica, el 30 de abril de 1949).



En sus dos últimos enfrentamientos, Perú le ha hecho seis goles a Chile sin recibir ninguno en contra.