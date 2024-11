Peru vs. Chile Sub 20: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional en Santiago?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Chile Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este martes 19 de noviembre en el Complejo Deportivo Quilín, en Santiago (Chile), desde las 09:00 a.m. (hora peruana) por amistoso internacional Sub 20. La transmisión del compromiso podrá seguirse por Chilevision y ESPN. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¿Cómo llegan Perú y Chile Sub 20 al amistoso internacional?

La Selección Peruana inció su gira internacional de noviembre en Uruguay, donde enfrentó en dos amistosos a la Celeste. El equipo de 'Chemo' Del Solar ganó el primer partido por 2-1 y luego consiguió un empate sin goles. Después, en el primero de sus amistosos ante 'La Roja', cayó por 1-0.

Por su lado, Chile Sub 20, a cargo del técnico Nicolás Córdova, se impuso a la 'bicolor' en su primer cotejo de noviembre y después y luego jugó contra Noruega en La Cisterna.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile Sub 20 en amistoso internacional?

El segundo partido entre Perú vs. Chile por amistoso internacional Sub 20 se jugará el martes 10 de noviembre en el Complejo Deportivo Quilin, en la ciudad de Santiago (Chile).

¿A qué hora juegan Perú vs Chile Sub 20 EN VIVO en amistoso internacional?

En Perú , el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 09:00 a.m.

, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 09:00 a.m. En Chile , el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 11:00 0.m.

, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 11:00 0.m. En Brasil, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 09:00 a.m.

En Colombia, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 09:00 a.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 11:00 a.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 11:00 a.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 11:00 a.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 11:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 08:00 a.m.

En Estados Unidos Washington), el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 09:00 a.m.

Ian Wisdon es uno de los más destacados jugadores de Perú en la gira internacionalFuente: Selección de Chile

¿Dónde ver el Perú vs Chile Sub 20 EN VIVO por TV y streaming?

El partido no será transmitido EN VIVO para Perú en ninguna plataforma de TV o streaming y en Chile se verá mediante Chilevisión y ESPN, a través de suscripción por pago. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

Perú vs Chile Sub 20: alineaciones posibles

Perú: William Falcón; José Amasifuen, Anderson Villacorta, Alejandro Pósito, James Tenorio; Axel Cabellos, Ian Wisdon, Álvaro Rojas; Bassco Soyer, Víctor Guzmán y Juan Pablo Goicochea. DT: ‘Chemo’ Del Solar

Chile: Martín Contreras; Felipe Faúndez, Iván Román, Ignacio Pérez y Yahir Salazar; Gabriel Pinto, Agustín Arce, Ignacio Vásquez, Rodrigo Vásquez, Emiliano Ramos y Juan Francisco Rossel. DT: Nicolás Córdova

☄️ ¡QUE GOLAZO, GABY! 🇨🇱



Chile atacaba y atacaba en busca del gol… y la apertura de la cuenta estaba en los pies de Gabriel Pinto 🙌🏽



¡#LaRoja 🇨🇱 Sub-20 lo gana en Valparaiso y va por más!



🎥 D. Vignolo - Comunicaciones FFCH#SiempreConLaRoja #SomosLaRoja #Chile pic.twitter.com/4lS6tYdfbd — Selección Chilena (@LaRoja) November 17, 2024

Perú vs Chile Sub 20: Últimos resultados

17/11/2024 Chile Sub 20 1-0 Perú Sub 20 – Amistoso

14/11/2024 Uruguay Sub 20 0-0 Perú Sub 20 - Amistoso

12/11/2024 Uruguay Sub 20 1-2 Perú Sub 20 - Amistoso

30/06/2024 Perú Sub 20 1-1 Colombia Sub 20 - Amistoso

27/06/2024 Perú Sub 20 1-1 Perú Sub 20 - Amistoso