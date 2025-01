Perú vs. Chile EN VIVO: se enfrentan en Cabudare por la fecha 3 del grupo A en el Sudamericano Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Chile Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este lunes 27 de enero en el estadio Metropolitano de Lara, en Cabudare (Venezuela), desde las 4:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 3 del grupo A del Sudamericano Sub 20 2025. La transmisión del partido podrá verse por América TV y D Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Dos derrotas, una goleada sufrida, seis tantos en contra y apenas un anotación a favor. Pocas respuestas colectivas sobre el campo y solo algunas intenciones individuales. Tras las dos primeros jornadas en el grupo A, la Selección Peruana quedó al borde del abismo en el Sudamericano Sub 20.

El equipo de 'Chemo' Del Solar padeció fragilidad y desorganización defensiva ante Venezuela (4-0), además que no encontró la fórmula para convertir en situaciones concretas de peligro cuando Maxloren Castro o Álvaro Rojas apostaron por acciones personales.

Contra las cuerdas, la 'bicolor' se medirá a Chile, que en la primera fecha le ganó a Venezuela (1-2), aunque el sábado cayó contra Uruguay (2-1).

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 2025?

El partido entre Perú vs. Chile por el Sudamericano Sub 20 está programado para el lunes 27 de enero en el estadio Metropolitano de Lara, en Cabudare (Venezuela). El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 2025?

En Perú , el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 4:00 p.m.

, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 4:00 p.m. En Chile , el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.



, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m. En Paraguay, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.



En Bolivia, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 5:00 pm.

En Colombia, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 5:00 p.m.



En Argentina, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.

En México, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Perú vs Chile EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 2025?

En Perú, el Sudamericano Sub-20 2025 se verá a través de América TV en señal abierta y en cable todo el torneo va por D Sports, canal de deportes de DirecTV. En Chile, el partido va mediante TVN en señal abierta. En el resto de países de Sudamérica el torneo va por D Sports.

Perú vs Chile Sub 20: alineaciones posibles

Perú: William Falcón; Brian Arias, Anderson Villarcorta ©, Alejandro Pósito; Álvaro Rojas, Ian Wisdon, Esteban Cruz, José Amasifuén; Juan Pablo Goicochea, Víctor Guzmán, Maxloren Castro.

Chile: I. Sáez; I Gargues, I. Román, M. Sepúlveda, Y. Salazar; N. Cárcamo, G. Pinto, J. Silva; B Aravena, D. Pizarro ©, E. Ramos.

Perú vs Chile: ¿qué resultados necesita la ‘Bicolor’ para no quedar eliminados del Sudamericano Sub 20?

La Selección Peruana necesita quedar entre los tres primeros del grupo A para pasar a la fase final del Sudamericano Sub 20. Tras las derrotas en las dos primeras fechas, está obligada sí o sí a ganarle a Chile para mantener sus posibilidades de continuar en competencia en el último cotejo de su serie. El empate o derrota sentencia sus opciones.