Wilder Cartagena indicó que el Perú vs. Chile es un partido a "muerte" | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana volverá al ruedo en las Eliminatorias Qatar 2022 y su próximo rival será Chile, un conjunto que solo pudo sumar un punto en la anterior fecha triple y acude a Lima con la urgencia de sumar.

“Creo que no nos consideramos superior ni inferior que nadie, solo tratamos de competir de igual a igual con todas las selecciones y sacar los 3 puntos en cada partido. Respetamos a Chile, es un rival muy duro que siempre hemos tenido buenos partidos con ellos y estamos con mucha responsabilidad de obtener el triunfo en casa”, dijo el mediocampista Wilder Cartagena en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Para el ‘Clásico del Pacífico’, Chile tendrá las bajas de Arturo Vidal por suspensión y Eduardo Vargas y Eugenio Mena por lesiones. No obstante, Cartagena no se fía de ello.

“Son bajas importantes, nosotros igual tenemos jugadores que parece no van a llegar. El tema es parejo, en lo personal creo que Chile tiene jugadores para reemplazarlos, los que querrán aprovechar su oportunidad. Si nos confiamos podemos sufrir mucho, estamos enfocados en hacer bien las cosas”, detalló.

Cartagena mentalizado en vencer a Chile

Wilder Cartagena forma parte de los 30 convocados por Ricardo Gareca para los cotejos de la fecha triple de octubre y particularmente dijo que no considera a la Selección Peruana como favorita ante ‘La Roja’.

“No pienso que seamos favoritos. El mensaje del profesor es claro, que es un momento donde debemos estar juntos, todos los que hemos formado parte de la selección. Creo que no es de descarte. Será una fecha triple complicada para todas las selecciones, pero sí es un partido para ganarlo sí o sí porque nos acomodamos en la tabla y nos daría confianza para los siguientes encuentros", indicó.

Asimismo, Wilder Cartagena destacó que los Perú vs. Chile se viven como un clásico y por ello indicó que es una obligación obtener el triunfo.

“Con Chile siempre ha sido un clásico, desde que estoy en menores siempre me he metido eso en la cabeza, son partidos que se tienen que ganar sí o sí, ellos lo toman de la misma manera. Cada partido que jugamos con ellos es a muerte y este no va a ser la excepción”, finalizó.





