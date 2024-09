Perú sufre su primera baja para el partido ante Colombia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Franco Zanelatto es la primera baja de la Selección Peruana. El atacante de Alianza Lima no será tomado en cuenta por el seleccionador Jorge Fossati en la bicolor, que quedó concentrada con 29 jugadores con miras al duelo frente a Colombia el viernes 6 de septiembre por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Zanelatto, que no concentró ni un día con la Selección Peruana, no entrenó a la par de sus compañeros en el Estadio Nacional y luego trabajó solamente en forma individual por lo cual no será considerado para el compromiso ante Colombia.

RPP pudo conocer que Zanelatto tampoco integraría el plantel de Perú de cara al viaje rumbo a Quito para enfrentar a Ecuador el martes 10 de septiembre.

Perú cuenta en su zona ofensiva con Joao Grimaldo y Bryan Reyna, quienes juegan el posición de extremos como Zanelatto, cuyo último partido con la bicolor fue ante Argentina por la Copa América 2024.

Selección Peruana en el Estadio Nacional

El combinado peruano volverá a entrenar este miércoles en el coloso de José Díaz a dos días del choque ante la subcampeona de la Copa América. Tendrá que buscar la victoria para salir de la última posición de las Eliminatorias.

¿Cuándo y dónde se jugará el Perú vs Colombia por Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs Colombia se jugará el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. El recinto tiene capacidad para 43 086 mil espectadores.

¿Dónde ver el Perú vs Colombia en vivo y en directo?

El partido Perú vs Colombia será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703), América TV y ATV. Y en territorio colombiano, el compromiso va por las señales de Caracol TV y el canal RCN. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP Y Audioplayer. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.