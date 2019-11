Carlos Zambrano milita en el Dynamo de Kiev. | Fuente: AFP

El defensa nacional Carlos Zambrano (30 años) llegó a Miami y se sumó al plantel de la Selección Peruana, que enfrentará en partido amistoso a su similar de Colombia el 15 de noviembre.

El central de Dynamo de Kiev agradeció a Ricardo Gareca por el respaldo, pese que no tiene continuidad con su club. “Gracias a Dios tengo nuevamente la confianza del profesor (Ricardo Gareca), sabiendo que mi club no tenga continuidad, no es un gran momento personalmente y estar en la Selección me motiva un poco más”, señaló en entrevista a Movistar Deportes.

Zambrano continuó hablando sobre su presente en Europa. “Es muy complicado, lo tengo muy claro, ya acaba si este año y prefiero buscar nuevos horizontes, no quiero esperar más tiempo. Ellos ya saben que quiero jugar y para estar en la Seleccion necesito tener mas continuidad”.



Para finalizar, Zambrano afirmó que Colombia será un duro difícil de superar, aunque confía en un buen resultado.Pensar en Colombia que son partidos importantes que debemos medirnos bien Colombia ya que se nos ha complicado mucho en los últimos partidos pero venimos de hacer un gran trabajo para sacar un buen resultado para el pueblo peruano.