Paolo Guerrero estará desde el arranque ante Colombia | Fuente: AFP

Falta menos de 24 horas para el partido que protagonizarán Perú y Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo, que se jugará en el Estadio Nacional, ha generado gran expectativa por la presencia de los delanteros Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, pero ¿quién sale como favorito? Aquí te contamos.

Pese a que juega de local ante Colombia, la Selección Peruana no llega como favorita a esta jornada. La bicolor tan solo ha conseguido un punto de los doce posibles en estas Eliminatorias. Además, las estadísticas no respaldan a la blanquirroja jugando en casa ante los colombianos. La última vez que Perú les ganó fue en 1981 por 2-0. Desde ahí, el equipo de todos no ha podido imponerse.

No llegar como favoritos, hace que las cuotas por confiar en Perú sean más atractiva en las casas de apuestas deportivas. Apostar por una victoria peruana paga 3.37 veces lo invertido, mientras que el empate paga 2.99, y el triunfo colombiano paga 2.25, en Apuesta Total.

Perú vs Colombia: ¿Quién es favorito de a casa de apuestas?

Casa de apuestas Perú Empate Colombia Doradobet 3.25 3.00 2.27 Solbet 3.41 3.05 2.08 Apuesta Total 3.37 2.99 2.25 Betsafe 3.60 3.30 2.20 Inkabet 3.40 3.10 2.30 Betsson 3.60 3.30 2.20 Te Apuesto 3.35 3.10 2.33

















Los goles de Guerrero y Lapadula

Las apuestas más buscadas son si Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula anotan en el partido entre Perú y Colombia. Así tenemos que si marcan un gol te pagarán 10 veces lo apostado. Y, si el 'Depredador' anota dos goles, Betsafe multiplica 28 veces cada sol apostado.

Perú vs Colombia: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, Christian Cueva, André Carrillo; Paolo Guerrero.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Luis Díaz; Duván Zapata, Luis Muriel.

NUESTRO PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.