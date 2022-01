Selección Peruana en Barranquilla | Fuente: RPP | Fotógrafo: Guillermo Carbonell, corresponsal de RPP en Barranquill

Después de cuatro horas, (cerca de las 9:00 de la noche), la Selección Peruana llegó a Barranquilla para enfrentar a Colombia en la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. La bicolor fue recibida por decenas de hinchas que llegaron a la concentracón para alentar a la rojiblanca.

"Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer", se escuchaba en los exteriores de la concentración de la bicolor hasta que apareció el bus con los jugadores. Los nombres de cada futbolista fue coreado por los hinchas, que llegaron para decir que la Selección Peruana no está sola. Al contrario, tiene el aliento de su gente.

La Selección Peruana tiene programado entrenar este jueves en la cancha del estadio Romelio Martínez, a partir de las 9:00 de la mañana.

Los once jugadores en capilla de Perú

Once jugadores están en capilla en Perú. Los jugadores que deben cuidarse si no quieren perder el duelo ante Ecuador son: Si le muestran una tarjeta más Pedro Gallese, Christian Cueva, Renato Tapia, Christofer Gonzales, Wilder Cartagena, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Raziel García, Gabriel Costa, Yoshimar Yotun y Alexander Callens.

Fecha y hora del Colombia vs. Perú

Perú vs. Colombia se verán la caras el viernes 28 de enero. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, desde 4:00 p.m. (hora peruana y colombiana).

Selección Peruana llegó a Barranquilla | Fuente: @SelecciónPerú

Los elegidos de Perú para enfrentar a Colombia

Antes de partir a Barranquilla, el técnico de la Selección Peruana volvió a alinear a Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia , Yoshimar Yotun, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva; Gianluca Lapadula.

