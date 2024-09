Sergio Peña optimista sobre duelo ante Ecuador: "Vamos ir a ganar el partido, ya sea en la altura"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sergio Peña se refirió este domingo sobre el empate de Perú ante Colombia y el choque contra Ecuador, que se disputará en Quito por la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Somos 11 jugadores, todos tenemos una responsabilidad y la máxima responsabilidad es posicionarnos mejor en la tabla, sacar los resultados adelante y eso se logra con trabajo, haciendo como hicimos el último partido que creo que, por ahí muchas personas no coinciden, sentí que fuimos superiores a Colombia”, comentó Peña en conferencia de prensa.

El volante del Mälmo de Suecia también indicó que jugó un buen partido ante Colombia y que siempre habrá críticas por la exigencia de jugar en la Selección Peruana.

"En algún momento me ponía a analizar las críticas, hasta por ahí responder, pero hoy en día solamente me enfoco en mi trabajo. Después de este partido he recibido elogios, pero sé que esos elogios pueden cambiar de un día para el otro, porque así es el fútbol, en nuestro país se está acostumbrado a eso", apuntó.

Las declaraciones de Sergio Peña a dos días del Perú vs Ecuador. | Fuente: RPP

Peña confía en un nuevo triunfo de Perú en Quito

Peña, además, mostró su confianza que la Selección Peruana pueda conseguir un nuevo triunfo en Quito en las Eliminatorias, tal como sucedió en 2017 y 2021.

"Nosotros vamos a salir a ganar el partido, sea en la altura y de visita. Lo que necesitamos nosotros es ganar los partidos y que mejor momento que el martes que es el partido más próximo para demostrar que somos capaces de salir de esta situación y que vamos a dar pelea hasta el final", concluyó.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Ecuador en Quito por la fecha 8 de Eliminatorias 2026?

El partido de Perú ante el elenco de 'La Tri' está programado para el martes 10 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. El recinto tiene una capacidad para 41 575 espectadores.

¿Dónde ver el Perú vs Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido será transmitido por las señales de Movistar Deportes, Movistar Play ATV, América Televisión, El Canal del Fútbol, ECDF Web, ECDF App y ECDF YouTube.