La Selección Peruana goleó 4-1 a su similar de El Salvador en el marco de un amistoso internacional disputado en Estados Unidos y con este resultado la bicolor consiguió su primera victoria en la era de Juan Reynoso. En esta audiogalería escucha el análisis que se hizo en el programa Fútbol como Cancha, de RPP Noticias "Yo me voy a quedar más con la parte final que con la parte inicial (del partido). A mí la parte inicial de Perú no me gustó, pero la segunda parte cuando Juan Reynoso hace ingresar a su base ya el partido cambia, ya hay una expresión futbolística distinta", dijo Paul Pérez, periodista de RPP Deportes. "No sé como hubiera sido el partido con Ruidíaz, pero sí creo que el ingreso de Lapadula le dio un aire y una jerarquía importante", mencionó Andrea Closa.