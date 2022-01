Guía TV, Perú vs Jamaica: programación del amistoso previo a Eliminatorias. | Fuente: @SeleccionPeru

Perú vs. Jamaica EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este jueves 20 de enero en el Estadio Nacional en el marco de un amistoso internacional 2022. Está programado para las 8:00 p.m. hora peruana.

Este partido entre la Selección Peruana y su par de Jamaica será transmitido en todo el territorio nacional por cable vía Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), mientras que en señal abierta va por Latina (canal 2).

Es el segundo duelo amistoso de Perú con miras a esos dos decisivos duelos tras haber empatado a un gol el pasado domingo frente a Panamá, en un encuentro sin apenas tensión donde el combinado peruano echó en falta a la columna vertebral de su equipo titular.

Perú vs. Jamaica: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

Perú viene de empatar previo al amistoso frente a Jamaica. | Fuente: @SeleccionPeru

A la espera de que se reincorporen los jugadores que militan en Europa, Oriente Medio y México, el técnico Ricardo Gareca quiere que los jugadores de la liga peruana y de la MLS retomen el ritmo de competición tras llevar varias semanas de vacaciones y sin apenas actividad.



No obstante, la precaución volverá a ser la tónica del juego para minimizar la posibilidad de lesiones o de sustos como los que dieron el domingo ante Panamá Edison Flores y Marcos López, a quienes seguramente Gareca guardará para no forzarlos. A ellos se suma la decisión tomada con Christofer Gonzales, quien por precaución no tendrá actividad al también sentirse con los 'canaleros'.



Por su parte, este encuentro será el primero del año 2022 para la Selección de Jamaica, en cuyo banquillo se estrenará el seleccionador Paul Hall, quien recientemente tomó la posta a Theodore Whitmore. Al frente tendrán a Perú.



Los 'Reggae Boyz' también buscan ponerse a punto para sus encuentros de eliminatorias mundialistas frente a México y Panamá, dos duros rivales que pueden dejarle fuera de la Copa del Mundo casi de manera definitiva.

Al igual que la Selección Peruana, Jamaica tampoco pondrá contar con sus principales figuras que militan en clubes de la Premier League inglesa como es el caso de Michail Antonio (West Ham), Bobby De Córdova-Reid (Fulham) y Leon Bailey (Aston Villa), el tridente ofensivo que jugó los últimos encuentros de las eliminatorias.



En defensa, el conjunto jamaicano llega en cuadro, con los hombres prácticamente justos para formar una línea de cuatro, por lo que Hall optó por reforzarse antes de viajar a Lima con la convocatoria del joven Maliek Howell.



El partido se disputará ante unos 13.000 espectadores, lo que equivale al 30% del aforo del Estadio Nacional de Lima, luego de que el Gobierno cediese a las numerosas quejas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y de medios, y diera marcha atrás a su decisión de impedir el ingreso de aficionados para prevenir contagios de la Covid-19.

Alex Valera anotó en el empate de Perú frente a Panamá | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Jamaica: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Nilson Loyola; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Álex Valera.

Jamaica: Jeadine White; Javain Brown, Damion Lowe, Jamoi Topey, Kemar Lawrence; Je-Vaughn Watson, Devon Williams, Lamar Walker; Kaheem Parris, Cory Burke y Alex Marshall.

¿Dónde ver el Perú contra Jamaica vía TV por amistoso?

Será transmitido en todo el territorio nacional por cable vía Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), mientras que en señal abierta va por Latina (canal 2).

