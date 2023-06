Carlos Zambrano tras derrota ante Japón: "Cometimos muchos errores y en Eliminatorias nos puede costar"

y aseguró que los errores cometidos no se pueden repetir en las Eliminatorias.

La Selección Peruana cayó este martes 4-1 ante Japón en su último encuentro amistoso previo al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

La novedad en el once titular fue el defensa Carlos Zambrano quien, a pesar de la derrota, tuvo una labor destacable en la Bicolor.

Tras el partido, el futbolista de Alianza Lima conversó con Movistar Deportes y dijo sentirse incómodo con la derrota y que deben mejorar de cara a las Eliminatorias.

"Es un resultado que duele. Recibir cuatro goles incomoda mucho después de haber hecho un gran partido contra Corea. Propusimos desde el comienzo, pero sabíamos que eran rápidos en las contras. Cometimos muchos errores en las contras y eso en Eliminatorias nos puede costar", dijo después del partido.

"Si le vemos un lado positivo sería eso porque en las eliminatorias no hay marcha atrás. Al final tenemos que resaltar lo positivo, no podemos hundirnos. El anterior partido fue con saldo positivo, acá por el resultado se ve todo negativo, pero no es así", complementó.

"Entendemos lo que quiere el técnico"

Por otro lado, Carlos Zambrano afirmó que el grupo entendió lo que Juan Reynoso les pidió para el partido, peor los japoneses eran muy hábiles. "Entendemos lo que el Profe quiere y él nos avisó de las contras. Tenemos que saber cortar, ir más fuerte a las jugadas. Son tan ágiles los japoneses que nos costó", afirmó.

"Cuando hay un resultado así hay que resaltar lo positivo que hace el otro equipo, de contra nos mataron, hay que saber cortar la jugada antes o replegar más rápido", agregó.

Por último, le pidió a la afición confiar en el equipo de cara al inicio de las Eliminatorias. "Confiamos en el grupo. Esperemos que la gente no se venga abajo con este resultado. El equipo va a intentar proponer. La Eliminatoria va a ser dura, pero este equipo va a dar más y confíen en este equipo", finalizó.

