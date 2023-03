Juan Reynoso no obtuvo victorias ante europeos como DT de Perú. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Nuevo examen. Perú se vio las caras contra Marruecos este martes en la capital española y el duelo de la bicolor terminó sin goles.

Luego del partido amistoso internacional FIFA frente a Marruecos en el Estadio Cívitas Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, el director técnico de la Selección Peruana tomó uso de la palabra. Juan Reynoso, en un primer momento, fue consultado sobre la propuesta del equipo y del cambio en la línea de tres, como ante Alemania, a pasar a cuatro defensas.

"Cambiamos pensando en neutralizar y querer sorprender. Ellos te juegan con un solo punta y es un equipo que si te va a complicar es en contra y con espacios. Por eso buscamos jugar con dos carrileros por fuera que evitara el 2 contra 2 porque sus laterales pasan. Nos costó por momentos en el primer tiempo", sostuvo Reynoso.

La palabra de Juan Reynoso en la Selección Peruana

Luego, destacó que sus dirigidos tuvieron una mejor versión de juego frente a los marroquíes, que quedaron en el cuarto lugar del Mundial de Qatar.

"Jugamos ante un rival que más corrió en la Copa del Mundo. Es un equipo de élite. En lo físico tenemos que maquillar algunas cosas y no hay que llevar a los equipos a terrenos donde nos hagan daño. No hay un solo libreto para jugar. No lo comparto. A pesar de los seis cambios, con los pocos días de trabajo entendemos que los chicos en la cultura táctica están muy receptivos. Si sostenemos este ritmo vamos a competir y bastante bien en Sudamérica", dijo.

Luego, Juan Reynoso comentó sobre que en los dos partidos amistosos jugadores en esta fecha FIFA Perú no tuvo remates al arco sobre sus rivales de turno.

"Ante equipos que sostienen, a lo que apelaría es ver el vaso medio lleno. La estadística es real, pero tuvimos en los dos partidos tuvimos cinco o seis chances si hubiésemos tenido dos o tres goles", sostuvo el popular 'Cabezón'.

Reynoso habló de lo que pasó con Gallese

Por último, le preguntaron sobre el incidente del 'equipo de todos' ante la Policía española, en pleno banderazo en el hotel de concentración.

"Felicitar a Pedro (Gallese) porque la vida es eso. Es de detalles, de imprevistos. Lo de ayer nadie lo esperaba. Muchos banderazos y nunca pasó algo similar. Él tuvo la categoría de dar la cara y su versión. Eso habla bien de nosotros", remarcó.

La bicolor tendrá actividad nuevamente en el mes de junio antes de iniciar las Eliminatorias al Mundial 2026 en el mes de septiembre.

