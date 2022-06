Edison Flores no será tomado en cuenta para el partido contra Nueva Zelanda | Fuente: @SelecciónPeruana

El partido más importante es el que se jugará el próximo lunes, 13 de junio, en Doha. Perú buscará su clasificación al Mundial de Qatar 2022 ante Emiratos Árabes o Australia. El misterio de quién será nuestro rival recién se resolverá este martes, pero mientras tanto Ricardo Gareca no quiere exponer a ningún jugador en el amistoso internacional frente a Nueva Zelanda.

RPP Noticias pudo conocer que Ricardo Gareca ha decidido guardar algunos jugadores que están sentidos o tocados como es el caso de Edison Flores, quien se dobló el tobillo en la práctica del viernes en Barcelona. Tiene un esguince de primer grado. 'Orejas' está en terapia y debe seguirla hasta el martes. El jugador del DC United no saldrá en lista ante Nueva Zelanda.

Pero no sería el único seleccionado al que el comando técnico de la bicolor cuidaría. Miguel Trauco, quien ha participado en todas las prácticas con total normalidad, no es seguro que esté desde el arranque en el cotejo de preparación con miras al repechaje. El lateral del Saint Etienne arrastra una pubalgia, que no le ha presentado molestias, pero tampoco quieren que se aparezcan y lo pongan en duda su participación para el partido del lunes 13.

El lugar de Miguel Trauco en el once ante Nueva será cubierto por Marcos López del San Jose Earthquakes.





¿Y Lapadula?

Uno de los jugadores que preocupaba era Gianluca Lapadula por una molestia en el tobillo. El ítalo peruano se encargó de dar tranquilidad a la afición.

"¿Sobre mi lesión? Estoy bien, el hielo en el tobillo solo es por prevención. No hay problema con eso. Me siento al 110 por ciento”, aseguró en conferencia de prensa.

¿El once de Perú ante Nueva Zelanda?

El once de Perú sería con Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Marcos López. El sistema 1-4-3-3 es el que Perú trabajó durante sus últimos partidos de las Eliminatorias y el mismo que sostendrá Gareca. Con ello, la medular tendrá a Pedro Aquino en el eje, acompañado por Sergio Peña y Yoshimar Yotún.

Como ya es habitual, el tridente de ataque de la Selección Peruana será con André Carrillo y Christian Cueva, moviéndose desde las bandas, pero con libertad de desplazamientos. A ellos se le sumará Gianluca Lapadula.

.