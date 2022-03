Paraguay arribó a Lima para duelo ante Perú por Eliminatorias | Fuente: Selección de Paraguay

Este martes la Selección Peruana jugará un encuentro decisivo ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, por su parte, el cuadro 'albirrojo' arribó este lunes por la tarde en el aeropuerto Jorge Chávez.

A través de sus redes sociales, el conjunto paraguayo publicó algunas imágenes de su equipo al abordar el avión rumbo a la capital peruana: "Listos para el viaje a Lima. La albirroja ya está en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi", se lee en la publicación hecha a través de sus redes sociales oficiales.

Como se recuerda, el partido se llevará a cabo este martes 29 de marzo a partir de las 6:30 pm en el Estadio Nacional de Lima y Perú necesita de un triunfo para poder asegurar el quinto lugar y jugar el repechaje por el Mundial Qatar 2022.

En caso de que empate, el conjunto dirigido por Ricardo Gareca necesitaría que Colombia y Chile no ganen sus encuentros. En caso de que Perú pierda ante Paraguay, puede clasificar al repechaje en caso Colombia no sume ante Venezuela y Chile no gane ante Uruguay.

El equipo titular que probó este lunes Ricardo Gareca fue con Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotun, Edison Flores, Christian Cueva; Gianluca Lapadula.