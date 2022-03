Paraguay entrenó previo al encuentro ante Perú en Lima | Fuente: Selección de Paraguay

Este martes 29 de marzo la Selección Peruana recibirá a Paraguay en un encuentro decisivo por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, por su parte, la 'albirroja' compartió imágenes de su último entrenamiento previo al viaje a Lima.

"La Selección Paraguaya de Fútbol entrenó esta tarde en el Centro de Alto Rendimiento “Esc. Óscar Harrison”, enfocada en el juego ante Perú a disputarse el martes 29 de marzo en el Estadio Nacional de Lima", se lee en la nota de prensa sobre el entrenamiento.

Asimismo, agrega: "Una vez finalizada la entrada en calor, los futbolistas pasaron al campo de juego y bajo las órdenes del DT Guillermo Barros Schelotto, realizaron trabajos técnicos tácticos y movimientos en defensa y ataque. Finalizaron las actividades vespertinas de este sábado con elongaciones y sesiones de crioterapia".

Como se recuerda, el encuentro entre Perú y Paraguay es decisivo en tanto que el cuadro peruano necesita de un triunfo para poder asegurar el repechaje de cara al Mundial Qatar 2022. En caso empate, necesita que Colombia y Chile no ganen sus respectivos encuentros ante Venezuela y Uruguay. En caso de que pierda, necesitaría que Colombia no sume ante Venezuela y que Chile no gane ante Uruguay.