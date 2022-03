Banderazo de hinchas peruanos | Fuente: @SelecciónPeruana

Este martes la Selección Peruana se medirá ante Paraguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, previo a este importante encuentro, los hinchas de la 'blanquirroja' se concentraron en las afueras del hotel de concentración para alentar a los jugadores.

Como ya es costumbre, las barras oficiales del conjunto peruano y aficionados en general se reunieron en las afueras del hotel miraflorino donde se encuentra el plantel dirigido por Ricardo Gareca, quienes decidieron bajar a saludar a los hinchas y agradecerles por el apoyo.

Decenas de hinchas alentaron con banderolas, instrumentos, disfraces y fuegos artificiales para mostrar su aliento a los jugadores en lo que será la última oportunidad para poder tentar entrar al repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022.

Como se recuerda, el partido se llevará a cabo este martes 29 de marzo a partir de las 6:30 pm en el Estadio Nacional de Lima y Perú necesita de un triunfo para poder asegurar el quinto lugar y jugar el repechaje por el Mundial Qatar 2022.

En caso de que empate, el conjunto dirigido por Ricardo Gareca necesitaría que Colombia y Chile no ganen sus encuentros. En caso de que Perú pierda ante Paraguay, puede clasificar al repechaje en caso Colombia no sume ante Venezuela y Chile no gane ante Uruguay.

El equipo titular que probó este lunes el técnico de la Selección Peruana fue con Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotun, Edison Flores, Christian Cueva; Gianluca Lapadula.

Luis Advíncula no ha entrenado en los últimos días por precaución, pero será de la partida ante Paraguay. Sale Jhilmar Lora.

Así fue el impresionate banderazo previo al Perú vs Paraguay | Fuente: RPP Noticias