Jorge Fossati aclaró el estado de Gianluca Lapadula a horas de enfrentar a Paraguay

Jorge Fossati descartó que Gianluca Lapadula sufra una lesión, tras ausentarse de un entrenamiento de la Selección Peruana. Incluso, detalló que el atacante del Cagliari se encuentra en "plenas condiciones" para jugar en el amistoso internacional contra Paraguay previo a la Copa América 2024.

"Lo de Gianluca Lapadula está como estuvo ayer, está como todos los jugadores que por alguna razón no pueden participar diariamente de los entrenamientos, eso habla de la actitud y del espíritu que tienen, fue una decisión médica. Especialmente en el caso de Gianluca, creo que viene de mucho tiempo con un problema", señaló el DT de la ‘Bicolor’ en su última conferencia en la Videna.

"Hay que dejarlo descansar un entrenamiento, no lo hizo en cancha, pero entrenó doble horario en el gimnasio, hoy está en plenas condiciones", agregó Fossati que aún evalúa el once que enviará ante los guaraníes este viernes en el Monumental de Ate.

¿Lesionados en Perú?

Jorge Fossati señaló que Bryan Reyna no estará en el once de Paraguay por una "alarma" en su estado físico y además no cierra las puertas a más convocatorias.

"Por el momento no hay más alarmas que hagan pensar para estar como mínimo 26. Después del partido con Paraguay de acuerdo con los informes médicos veremos si tenemos que llamar a alguien más para viajar a Estados Unidos, como se dijo en un inicio, la lista es abierta", culminó.

¿Qué canales transmiten el amistoso Perú vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO en Perú?



El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el territorio nacional por TV en señal abierta en América TV y ATV, y también se podrá ver en Movistar Deportes, canal 3 y 703 (HD) de Movistar TV. RPP transmitirá en radio el amistoso, en la frecuencia 89.7 FM, 730 AM, sus diversas emisoras a nivel nacional y en AudioPlayer. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Qué canales transmiten el amistoso Perú vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO en Paraguay?

El partido EN DIRECTO será transmitido en Paraguay a través de los canales por suscripción Tigo Sports y GEN.