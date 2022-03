Selección Peruana pide a todos los hinchas utilizar la 'blanquirroja' este martes | Fuente: Twitter

Este martes la Selección Peruana se juega un partido definitorio ante Paraguay en el que, según el resultado, podrá conocer si clasifica o no al repechaje rumbo a Qatar 2022. Es por eso que el cuadro nacional ha usado sus redes sociales para hacer una especial petición a sus hinchas.

"¡La blanquirroja en el pecho! Este 29 de marzo usemos con orgullo nuestros colores. Pongámonos la camiseta para alentar a nuestra Selección Peruana en todos los rincones del país. Juntos podemos", se lee en la publicación hecha a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, en el video aparecen figuras nacionales reconocidas como el chef Mitsuharu Micha, Nathalia Málaga, Eva Ayllón, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt y, hacia el final, también aparece Ricardo Gareca diciendo "somos camiseta".

Como se recuerda, la Selección Peruana tiene programado jugar el duelo ante Paraguay este martes 29 de marzo a partir de las 6:30 pm en el Estadio Nacional. Le basta una victoria para poder clasificar como quinto y jugar el repechaje por cupo para el Mundial.

Sin embargo, en caso empate, tendrá que esperar que Colombia y Chile no ganen sus respectivos encuentros ante Venezuela y Uruguay. En caso Perú pierda ante Paraguay, deberá esperar que Colombia no sume ante Venezuela y que Chile no gane ante Uruguay.