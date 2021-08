Alexander Callens | Fuente: FPF

Este jueves, la Selección Peruana se medirá ante Uruguay por la fecha triple de Eliminatorias en el Estadio Nacional y, por su parte, Alexander Callens, defensor de la 'blanquirroja' y de New York City, dio sus impresiones sobre este encuentro.

"Estamos pensando sacar los nueve puntos porque tenemos que salir de donde estamos, no podemos estar ahí en la tabla. Hay que trabajar mucho para eso", sostuvo Callens en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, fambién fue consutlado sobre la posibilidad de que forme parte de la zaga central titular ante los 'charrúas', sobre todo considerando su buen desempeño en la Copa América 2021: "Creo que todavía no estoy consolidado en la Selección. He tenido pocos partidos, pero me siento muy bien y al 100%. Estoy muy contento, con mucha confianza y esperando lo que me diga el profesor".

En tanto a las ausencias importantes de Edinson Cavani y Luis Suárez en Uruguay, Callens precisó: "Dos jugadores no son un equipo. Uruguay tiene buena defensa, buenos volantes. Hay que estar muy preparados y no confiarnos con nada".

¿Migrar a Europa o quedarse en la MLS?

Por último, Alexander Callens se refirió a sus planes a futuro: "Siempre mi intención es volver a Europa, competir ahí. Aunque la MLS es una liga que está creciendo cada vez más y traen jugadores con mucha calidad y experiencia", sostuvo el defensor de 29 años.

