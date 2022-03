André Carrillo ya está en Lima | Fuente: Gol Perú

André Carrillo se convirtió en el cuartos "extranjero" en llegar a Lima para unirse a la Selección Peruana con miras a los duelos contra Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022. El atacante peruano arribó esta noche a nuestra capital. Este domingo se unirá a los trabajos de la bicolor en la Videna.

"Vamos a llegar a darlo todo por la Selección por luchar para ir directo al Mundial. Me encuentro bastante bien, ahora reencontrarme con el grupo para ver qué pasa", dijo André Carrillo en el aeropuerto Jorge Chávez antes de encontrarse con su padre que lo fue a recoger.

La 'Culebra' también se refirió a la nueva posición en la que viene desempeñándose en Al Hilal. El técnico Ramón Díaz lo utiliza como enganche, por el centro y un poco más retrasado. "Me siento bastante bien, es una posición buena, lo vengo haciendo bien, no me lo esperaba, pero estoy bastante contento".

Sobre el primer encuentro ante los charrúas comentó: "Uruguay es un gran rival, con grandes jugadores pero este es un deporte de equipo".

Miguel Trauco también está en Lima

Miguel Trauco llegó a Lima un par de horas después del arribo de André Carrillo. El lateral del Saint Etienne no brindó declaraciones.

Este domingo debe llegar a nuestra capital Pedro Gallese, Edison Flores, Alexander Callens y Gianluca Lapadula.

¿Cuándo juega Perú y Uruguay?

El duelo entre Perú y Uruguay se jugará el próximo jueves 24 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo. El partido está programado paras las 6:30 p.m. (hora peruana).

La Selección Peruana se ubica en la quinta casilla con 21 puntos, uno menos que Uruguay que está en el cuarto lugar.

