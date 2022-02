AUF: "El precio de 300 dólares para la tribuna de Perú no es excesivo, va acorde a la oferta y demanda" | Fuente: FPF

Este 24 de marzo, Perú visitará a Uruguay en Montevideo por la última fecha doble de las Eliminatorias y, por su parte, Gastón Tealdi, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se refirió a la polémica por el precio de las entradas para la tribuna peruana.

"El partido es casi una final en el que Perú y Uruguay nos jugamos los boletos para el Mundial. Según nuestra política comercial nosotros ponemos los precios de las entradas en tanto a oferta y demanda", indicó Tealdi en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, agregó: "En la tribuna de visita para Perú ya tenemos 3300 entradas reservadas y 2000 personas que aún tienen posibilidad de ocuparla y el precio es de acuerdo a la demanda. No todos los partidos de Eliminatorias son iguales, esto es casi una final".

Por otro lado, Gastón Tealdi precisó: "No considero que el precio de 300 dólares para la visita (Perú) sea excesivo, sino acorde a la oferta y demanda. Es acorde a lo que son los precios internacionales, sea como finales de Libertadores o Sudamericana".



Por último, indicó que no se cambiará el precio de entradas: "Tenemos contacto con la FPF pero no se hizo referencia al precio de las entradas, no ha habido ninguna solicitud de algún cambio. No hay posibilidad alguna de reconsiderarlo".