Paolo Guerrero comandará el ataque de Perú ante Uruguay | Fuente: @SelecciónPeruana

Perú vs Uruguay EN VIVO | El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, anunció en conferencia de prensa que recién este jueves, horas previas al partido, iba a definir el once que arrancará ante los charrúas en el Estadio Nacional. Y tenía toda la razón. El plantel bicolor realizó esta mañana su acostumbrada práctica en la Videna para ultimar detalles y la novedad es el ingreso de Edison Flores al equipo titular.

Cerca de ls 10:00 de la mañana, el plantel bicolor partió rumbo a la Videna para el último entrenamiento previo al duelo ante Uruguay. Los seleccionados realizaron trabajos tácticos y a diferencia de penúltima práctica, Edison Flores estuvo desde el arranque y lo hizo por Sergio Peña. Esa era la única duda que tenía el entrenador y que fue absuelta. Esta sería la única novedad en el equipo nacional.

De esta manera, el once de Perú que saldría a la cancha ante Uruguay sería con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Marcos López; Renato Tapia, Edison Flores, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero.





El hincha más fiel no podía dejar de alentar en la concentración de la Selección Peruana | Fuente: RPP

Guerrero estará desde el arranque en el Perú vs Uruguay

El técnico de la rojiblanca confirmó al 'Depredador' desde el arranque. "Paolo Guerrero está muy bien. Vino con muchas ganas y estamos contentos de reencontrarnos. Fue algo muy bueno porque trabajó mucho por estar bien".

Para Ricardo Gareca es muy importante sumar en esta fecha triple. "Si no llegamos a sumar, la cosa se complica más. Es vital que empecemos a sumar en condición de local y visitante. No fue al arranque esperado pero no significa que no podemos corregir", comentó en conferencia de prensa.

La Selección Peruana marcha en el último puesto en las Eliminatorias Qatar 2022 y en su último partido obtuvo su primer triunfo imponiéndose a Ecuador en Quito.

.

NUESTROS NEWSLETTER

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 35 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.