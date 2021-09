Ricardo Gareca y el entrenador uruguayo Óscar Washington Tabárez. | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana tendrá una difícil tarea al enfrentar a Uruguay, en Lima, en el inicio de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Este partido promete y se desarrollará a partir de las 8 de la noche (hora peruana) en el Estadio Nacional.

El compromiso no solo sacará chispas en el césped del coloso peruano, también habrá un especial enfrentamiento en la banca de suplentes entre los selecionadores Ricardo Gareca y el uruguayo Óscar Washington Tabárez.

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) calentó el duelo y el partido de pizarra que tendrán los entrenadors de Perú y Uruguay.

"¡Duelo de maestros! Selección de Ricardo Gareca se mide ante la Uruguay de Óscar Washington Tabárez", escribió la FPF.

En las estadísticas, Tabárez y Gareca se han enfrentado cinco veces a nivel de selecciones. El uruguayo ganó dos encuentros, perdió uno y empató dos, uno de ellos fue el 0-0 en 2019 por la Copa América, pero en penales la bicolor se llevó el triunfo.

el dato: perú lleva cuatro puntos y está en el último lugar de la tabla. mientras uruguay tieen 8 unidades y está en el quinto lugar.

La palabra de Gareca

El 'tigre' Gareca admitió que Perú se encuentra en una condición "incómoda" y que necesita el triunfo ante Uruguay en calidad de local.

"La situación nuestra amerita empezar a conseguir resultados, porque estamos en un lugar incómodo. La única manera de salir de esto es ganando, sumando, tener resultados positivos. Lo tenemos claro y de público conocimiento. Enfrentamos a un equipo importante como Uruguay y vamos a luchar para trata de conseguirlo", sostuvo en conferencia de prensa.

¿Cómo alineará la Selección Peruana?

Si bien el entrenador Ricardo Gareca no confirmó su once, la bicolor jugaría con el siguiente once:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Marcos López; Edison Flores, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Paolo Guerrero.





