Jairo Concha en Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana

Jairo Concha, al igual que los jugadores convocados del torneo local, inició con los entrenamientos de la Selección Peruana que afrontará la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 en los enfrentamientos contra Uruguay y Paraguay.

"En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones. En Alianza Lima juego de volante interior, en los amistosos de selección me tocó de enganche y creo que puedo desenvolverme bien en ambas", señaló el volante de Alianza Lima al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.



"Uruguay y Paraguay son selecciones fuertes, sobre todo Uruguay de local. Pero si nosotros hacemos nuestro juego podremos hacerle daño. Con Paraguay tenemos la obligación de ganar al ser locales", agregó Concha sobre el poderío de Uruguay.

"Ser convocado a la selección mayor es como un sueño. Uno desde pequeño siempre sueña con eso, sobre todo ahora que estamos a puertas de clasificar al Mundial. Tengo que estar feliz y vivir esta experiencia", puntualizó.

Concha sueña con el Mundial

"Cuando fui como sparring a Rusia soñaba con ser parte de la selección mayor. Si esta vez clasificamos ojalá yo sea parte de la delegación", culminó el futbolista de 22 años que espera ser convocado por Ricardo Gareca en caso Perú consiga su pase a Qatar 2022.













