Jefferson Farfán no fue convocado a la Selección Peruana debido que no se recuperó completamente de la lesión en su rodilla. Sin embargo, la 'Foquita' como parte del grupo del bicolor no dudó en alentar a sus compañeros a pocas horas del enfrentamiento ante Uruguay.

El delantero de Alianza Lima cree firmemente que Perú logrará un buen resultado en el Estadio Centenario de Montevideo, así publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la bicolor colocando: "Es hoy".

La Selección Peruana en sus redes sociales se mostró optimista de cara al choque ante Uruguay, que llega a este partido tras dos triunfos consecutivos ante Paraguay y Venezuela.

Por su parte, Perú consiguió un triunfo histórico ante Colombia en Barranquilla, mientras que en Lima empató ante Ecuador. Los goles del equipo nacional fueron anotados por el volante Edison Flores.

Perú y el banderazo

Los jugadores de la Selección Peruana salieron el miércoles por la noche de su hotel de concentración para agradecer a sus cientos de seguidores, que realizaron un imponente banderazo en Montevideo.

¿Cuál sería el once de la Selección Perú?

La Selección Peruana buscará un buen resultado en su visita a Montevideo. El 'Tigre' Gareca alinearía el siguiente en el duelo de este jueves ante Uruguay:

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo; Gianluca Lapadula.





