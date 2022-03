Fossati: "Perú y Uruguay tienen todas las posibilidades, pero el favorito es Uruguay" | Fuente: AFP

Este 24 de marzo Perú visitará a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo en un encuentro determinante para tentar la clasificación rumbo a Qatar 2022. Por su parte, Jorge Fossati, exfutbolista y actual entrenador 'charrúa', se refirió a cómo llegan ambos cominados.

"Los dos (Perú y Uruguay) tienen todas las posibilidades. Pero si hay un favorito es Uruguay porque si jugar en casa no hace una diferencia, entonces... el fútbol cambió demasiado", indicó en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, Fossati agregó: "Gianluca Lapadula se ha convertido en un jugador importante para Perú. Sabemos que la localía lo transforma a Uruguay en favorito. Pero Perú con Gareca es un equipo con personalidad y aparece en las difíciles".

En la misma línea, el estrategia de Danubio indicó: "La principal figura de Perú en los últimos cinco años es Paolo Guerrero. ¿Cuántos partidos que Gareca no lo tiene a la orden? Apareció Lapadula y se hizo cargo. No está Farfán y también aparece otro".

Sobre la tienda celeste, agregó: "El momento futbolístico de Luis Suárez no es el mejor. El momento de Cavani tampoco es el mejor. Pero tienes un Núñez que está haciendo goles en Benfica". Asimismo, habló de cómo podría darse el partido: "En algunos momentos he visto a Perú recular demasiado para defender y eso lo transforma en menos peligroso. Si quieres jugarle demasiado atrás a Uruguay... creo que no es el camino".