Juan Carlos Oblitas | Fuente: FPF

El precio de las entradas para la tribuna visitante en el partido entre Uruguay y Perú en Montevideo ha desatado muchas críticas entre los hinchas peruanos por considerarlos excesivos. Por su parte, Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF, se refirió a esta polémica.

"Me parecen excesivos (los precios de las entradas para el partido entre Perú y Uruguay) es algo que se fue de control. Es demasiado 300 dólares para un ticket en Sudamérica. Ni en Europa se da esto", sostuvo Oblitas en diálogo con América Deportes.

En tanto a la posibilidad de que se reconsidere el precio de las entradas, Oblitas agregó: "Tengo entendido que -a nivel federativo- se está conversando con ellos. Ojalá que se llegue a un acuerdo por el bien de los amantes del fútbol”.

Sin embargo, en una reciente entrevista con RPP Noticias, Gastón Tealdi, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, descartó la posibilidad de que el precio de entradas pueda cambiar: "Tenemos contacto con la FPF pero no se hizo referencia al precio de las entradas, no ha habido ninguna solicitud de algún cambio. No hay posibilidad alguna de reconsiderarlo", indicó en Fútbol Como Cancha.

Como se recuerda, Perú se medirá ante Uruguay este 24 de marzo a partir de las 6:30 pm (hora peruana) en el estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.