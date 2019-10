Óscar Washington Tabárez asumió la dirección técnica de Uruguay en el año 2006. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

La Selección de Uruguay salvó un empate con Perú por 1-1 en el Estadio Nacional y uno de los más felices por ello fue su entrenador Óscar Washington Tabárez. En conferencia de prensa, el 'Maestro' hizo un análisis de esta fecha doble FIFA de sus dirigidos y la consideró positiva pensando en las Eliminatorias para Qatar 2022.

"Las condiciones de nuestros jugadores son buenas. La gran figura de la Selección Peruana en Montevideo fue el arquero y, más allá del merecimiento, hoy nos tocó bailar con la más fea. Sin embargo, el equipo creyó y siempre se plantea desafíos, al margen de que a veces se consiguen resultados y otras no. Por el potencial que tiene Perú, me deja satisfecha esta prueba por lo que puede significar para las Eliminatorias", dijo.

Por otro lado, Óscar Washington Tabárez se refirió al hecho de haber llegado a los 200 partidos con la Selección de Uruguay. El estratega de 72 años consideró que no tomó este amistoso con Perú como algo especial por ello, aunque agradeció poder seguir al mando del equipo después de tanto tiempo.

"No lo tomé como un partido especial porque sería interponer lo personal a lo que realmente importa. Jamás pensé que podía llegar a la selección de mi país y quedarme por tanto tiempo, haciendo un proyecto que presentamos. Además, a la edad que uno tiene, no es normal que siga haciendo cosas por el fútbol. No obstante, en estos 200 partidos los jugadores fueron los protagonistas", sentenció.