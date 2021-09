Paolo Guerrero | Fuente: FPF

Este jueves Perú se medirá ante Uruguay por la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, previo al duelo, Ricardo Gareca habló de la actualidad del cuadro 'blanquirrojo' y, puntualmente, del retorno de Paolo Guerrero.

"Paolo está muy bien, vino con muchas ganas. Contento y nosotros y también, él con sus compañeros, el reencontrarse con sus ellos fue algo muy bueno. Trabajó mucho para poner bien, lo vemos animado", indicó Gareca en conferencia de prensa.

Asimismo, en tanto a su condición física tras haber retornado a las canchas, Gareca indicó que está en óptimas condiciones: "Paolo Guerrero está para 90 minutos. Todos los jugadores que están convocados lo están, no quisimos tener mayores inconvenientes con eso. En tanto a condiciones físicas, todos están a disposición".

Por los nueve puntos:

En tanto al equipo, Ricardo Gareca indicó que se vive un buen clima en la concetración 'blanquirroja' y fue enfático en la necesidad que se tiene de sumar puntos considerando que Perú se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones con cuatro unidades.

"Es vital que podamos sumar en condición de local y visitante. Creemos que podemos hacerlo. No fue el arranque deseado pero eso no significa que no lo podamos corregir", indicó el 'Tigre' Gareca en tanto a los partidos ante Uruguay, Venezuela y Brasil.





