Ricardo Gareca asumió la dirección técnica de la Selección Peruana en 2015. | Fuente: AFP

Ricardo Gareca fue uno de los entrenadores más buscados del mundo tras clasificar a la Selección Peruana al Mundial de Rusia 2018. Si bien sesabía del interés de parte de Argentina por contar con él, Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, dio a conocer que tuvo una charla con él para convencerlo de que vaya al club 'xeneize' poco después de la final de la última Copa Libertadores.

En una entrevista con Fox Sports Radio, el mandamás de Boca Juniors señaló que dialogó con Gerardo Martino y Ricardo Gareca una vez que se decidió la no continuidad de Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, comentó que ambos rechazaron su propuesta al ya tener compromisos pactados.

"Los dos entrenadores con los que hablé me dieron su argumento para no aceptar la oferta y me agradecieron. Sabían lo que es Boca Juniors, pero ya tenían compromisos asumidos. Sé que la secretaría técnica evaluó e intercambió ideas con 4-5 entrenadores, pero yo hablé con solo dos. Fueron dos grandes estrategas argentinos: Gerardo Martino y Ricardo Gareca", dijo Angelici.

Al final, Boca Juniors terminó inclinándose por Gustavo Alfaro para ser su nuevo entrenador. Y parece haber sido una buena decisión: el cuadro bostero es puntero de la Superliga Argentina con 21 unidades y se encuentra disputando las semifinales de la Copa Libertadores.