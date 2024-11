Perú vs. Uruguay Sub 20: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy el amistoso internacional?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Uruguay Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este martes 12 de noviembre en el estadio Gran Parque Central, en Montevideo (Uruguay), desde las 2:30 p.m. (hora peruana) por amistoso internacional Sub 20. La transmisión del compromiso podrá seguirse por FPF Play y AUF TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¿Cómo llegan Perú y Uruguay Sub 20 al amistoso internacional?

Ambas selecciones se preparan para disputar el Sudamericano Sub 20 que se realizará el próximo año en Perú, el cual es clasificatorio para el mundial de la categoría. En su más reciente cotejo de preparación, los dirigidos por ‘Chemo’ del Solar derrotaron a Costa Rica (1-0), mientras que Uruguay llega tras imponerse a Uzbekistán (3-1).

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Uruguay Sub 20 en amistoso internacional?

El partido entre Perú vs. Uruguay por Amistoso Internacional Sub 20 se juega este martes 12 de noviembre en el Estadio Gran Parque Central, en la ciudad de Montevideo (Uruguay).

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay Sub 20 EN VIVO en amistoso internacional?

En Perú , el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 2:30 p.m. En Uruguay , el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m. En Brasil, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.



En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 2:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 3:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a la 1:30 p.m.

'Chemo' del Solar dirige la categoría Sub 20 de PerúFuente: Selección Peruana

¿Dónde ver el Perú vs Uruguay Sub 20 EN VIVO por TV o streaming?

El partido será transmitido EN VIVO para Perú por la plataforma de FPF Play y en Uruguay a través de AUF TV. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

Perú vs Uruguay Sub 20: alineaciones posibles

Perú: William Falcón; Alejandro Pósito, Julinho Astudillo, Nicolás Amasifuén, Axel Cabellos, Álvaro Rojas, Ian Wisdom, Felipe Chávez, Maxloren Castro, Bassco Soyer y Víctor Guzmán.

Uruguay: Federico Bonilla; Franco González, Paolo Calione, Nicolás Ramos, Axel Frugone; Rodrigo Mederos, Mauro Martínez, Nahuel López, Germán Barbas, Axel Méndez; Facundo Domínguez.



𝗬 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗻… 💥



Presentamos el plantel de #LaBicolor Sub 20 🇵🇪que viajará a Uruguay 🇺🇾 y Chile 🇨🇱 donde disputará cuatro amistosos.



📸 @Iteasport_#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/RB7sv0ZWCF — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 9, 2024

Lista de convocados de la Sub-20 de Perú

ARQUEROS: Paolo Doneda (AC Milan, Italia), William Falcon (UCV), Jhefferson Rodríguez (Universitario).

DEFENSAS: Nicolas Amasifuén, Mateo Arakaki, Brian Arias (Alianza Lima), Julinho Astudillo, Jems Tenorio (Universitario), Alejandro Posito, Joao Cuenca, Fabian Lora (Sporting Cristal), Mateo Stickler (Empoli, Italia) y Axel Cabellos (Racing Club, Argentina).

MEDIOCAMPISTAS: Felipe Chávez (Bayern Munich, Alemania), Esteban Cruz, Álvaro Rojas (Universitario), Adriano Neciosup (Flamengo), Kaj Van Houwelingen (ADO Den Haag, Países Bajos), Ian Wisdom (Sporting Cristal).

DELANTEROS: Aitor Aranguren (Alavés, España), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Sebastián Cornejo (San Martín), Bassco Soyer, Víctor Guzmán (Alianza Lima), Juan Pablo Goicochea (Platense, Argentina), Rodrigo Dioses (Universitario).