La Selección Peruana tiene la oportunidad este jueves de dar un paso definitivo rumbo a su clasificación al Mundial. Si bien es cierto que jugará de visitante ante Uruguay, la moral se encuentra al tope para vencer a la 'Celeste' en su propia casa en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Como sucedió ante Ecuador, Venezuela y Colombia, la bicolor alista sus armas para vencer a un Uruguay que con la batuta de Diego Alonso lleva dos triunfos consecutivos que lo han llevado a estar cerca a nueva pase a una cita mundialista.

El once de la Selección Peruana se encuentra lista. La única duda era Carlos Zambrano, pero el defensa de Boca Juniors se recuperó de una sobre carga física y estará desde el vamos conformando la zaga central con Alexander Callens.

Las esperanzas de gol de Perú están depositadas en el tridente de ofensiva con André Carrillo, Christian Cueva y especialmente Gianluca Lapadula que buscará reencontrarse con las redes rivales ante el dos veces campeón del mundo.

Perú vs. Uruguay: alineaciones posibles para las Eliminatorias

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Diego Godín, Jose María Giménez, Mathías Olivera; Facundo Pellistri, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Darwin Núñez, Luis Suárez.



¿Quién es el árbitro del Perú vs. Uruguay?

Anderson Daronco será el encargado de impartir justicia para el encuentro que Perú será visitante ante Uruguay. El árbitro brasileño será asistidos por sus compatriotas, los jueces de línea Bruno Pires y Kleber Gil. El VAR será liderado por Wagner Reway, también de Brasil.

Un detalle que no se pasa por alto, se debe que Daronco aún no ha dirigido a la Seelcción Peruana a nivel de mayores, aunque sí lo hizo en juveniles.



Goleadores de Perú y Uruguay en Eliminatorias Qatar 2022

- Luis Suárez (Uruguay) 7 goles.

- Christian Cueva (Perú): 5 goles.

- Giorgian De Arrascaeta (Uruguay): 4 goles.

- André Carrillo (Perú): 3 goles.

- Edison Flores (Perú): 2 goles.

- Sergio Peña (Perú): 2 goles.

- Edinson Cavani (Uruguay): 2 goles.

- Renato Tapia (Perú): 2 goles.

Últimos 5 enfrentamientos Uruguay vs. Perú por eliminatorias

Perú 1-1 Uruguay | Eliminatorias Qatar 2022 - 02.09.2021

Perú 2-1 Uruguay | Eliminatorias Rusia 2018 - 28.03.2017



Uruguay 1-0 Perú | Eliminatorias Rusia 2018 - 29.03.2016



Perú 1-2 Uruguay | Eliminatorias Brasil 2014 - 06.09.2013



Uruguay 4-2 Perú | Eliminatorias Brasil 2014 - 10.06.2012

¿Cuándo se enfrentan Uruguay vs. Perú?

El partido entre Uruguay vs. Perú se jugará este jueves 24 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo. La hora pactada para el inicio del cotejo es 8.30 p. m. (hora uruguaya) y 6.30 p. m. (hora peruana).



Perú vs. Uruguay: ¿dónde ver por TV el choque de Eliminatorias?



Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV, TV Ciudad, Teledoce, Canal 10, Canal 4

Chile: TNT Sports 2 HD

Argentina: TyC Sports 2, TyC Sports Play

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: Sky Sports, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Perú vs. Uruguay: horarios en el mundo

Perú: 6:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

España: 00:30 a.m. (25/03)

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 7:30 p.m.

Perú vs. Uruguay: así llegan al partido por las Eliminatorias Qatar 2022

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022:

Pos País PJ PG

PE PP

DG

Ptos

1 Brasil 15 12 3 0 27 39 2 Argentina

15 10 5 0 16 35

3 Ecuador

16 7 4 5 10 25

4 Uruguay 16 6 4 6 -3 22 5 Perú 16 6 3 7 -4 21 6 Chile 16 5 4 7 -1 19 7 Colombia 16 3 8 5 -3 17 8 Bolivia 16 4 3 9 -12 15 9 Paraguay 16 2 7 7 -14 13 10 Venezuela 16 3 1 12 -16 10

Estadio Centenario de Montevideo:

El Estadio Centenario de Montevideo es uno de los recintos deportivos con gran historia en el fútbol mundial y que cuenta con 60 mil espectadores. Su inauguración fue el 18 de julio de 1930.





