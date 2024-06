Rodrigo Ureña habló con la prensa chilena sobre la ausencia de Renato Tapia: "Perú lo va a sentir bastante"

Perú oficializó su lista final de cara a la Copa América 2024 en la cual no figura Renato Tapia, que no jugará con la bicolor por quedarse sin seguro de protección médica pese a un diálogo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ambas parte no llegaron a un acuerdo.

La prensa chilena no pasó por alto esta noticia y le consultó a Rodrigo Ureña, volante de Universitario, de cuánto perdía Perú por la ausencia de Tapia, que culmina su contrato con Celta de Vigo el 30 de junio próximo.

"Bastante, pierde, no sé, si lo digo puede sonar muy fuerte pero para mí pierde una pieza fundamental en el equipo", señaló en entrevista con D Sports de Chile.

Ureña destacó a Wilder Cartagena, que jugó de '6' en el amistoso ante El Salvador, pero dejó en claro que no tiene las características de Tapia. "Jugó Wilder Cartagena en esa posición y él es un volante más mixto, de características un poco más de ida y vuelta. Jugando con la línea de tres y con un solo tapón, en este caso yo venía haciendo esa función en el equipo de Fossati el año pasado, no es fácil porque por ahí te toca ser el equilibrio del equipo y era el único volante defensivo que tenía", agregó.

Perú "sentirá" la falta de Renato Tapia

"Bueno, Renato tenía la cualidad y capacidad de hasta jugarte de libero, entonces, ahí Perú lo va a sentir bastante", expresó Urela que no fue convocado para la Copa América 2024.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿CUÁNTO PIERDE PERÚ SIN RENATO TAPIA? 🇵🇪



Rodrigo Ureña analizó la ausencia de uno de los jugadores "fundamentales" de la selección peruana para la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS



▶️ Suscríbete en https://t.co/bZfNhaW0m0 y mira los 32 partidos de la #CA2024 por DSPORTS pic.twitter.com/j4HpbyPt5n — DSPORTS Chile (@DSportsCL) June 15, 2024

Lista de convocados de Perú para la Copa América 2024

Arqueros:

Pedro Gallese - Orlando City (USA), Diego Romero - Universitario, Carlos Cáceda - Melgar.

Defensas:

Anderson Santamaría - Atlas (MEX), Miguel Araujo - Portland Timbers (USA), Alexander Callens - AEK Atenas (GRE), Luis Abram - Atlanta United (USA), Luis Advíncula - Boca Juniors (ARG), Oliver Sonne - Silkeborg IF (DIN), Marcos López - Feyenoord (PAB), Carlos Zambrano - Alianza Lima, Aldo Corzo - Universitario.

Mediocampistas:

Jesús Castillo - Gil Vicente (POR), Wilder Cartagena - Orlando City (USA), Piero Quispe - Pumas (MEX), Sergio Peña - Malmö (SUE), Christian Cueva - Sin equipo.

Delanteros:

André Carrillo - Al Qadisiya (ARA), Bryan Reyna - Belgrano (ARG), Gianluca Lapadula - Cagliari (ITA), Franco Zanelatto - Alianza Lima, Andy Polo - Universitario, Edison Flores - Universitario, José Rivera - Universitario, Joao Grimaldo - Sporting Cristal, Paolo Guerrero - César Vallejo.