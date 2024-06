¿No va a la Copa América 2024? Renato Tapia se pronuncia por no viajar a Estados Unidos

Renato Tapia se encuentra en la lista de convocados de la Selección Peruana previo a la Copa América 2024. Sin embargo, el volante del Celta de Vigo no pudo viajar a Estados Unidos para lo que será el amistoso contra El Salvador de este viernes.

Es por ello por lo que Renato Tapia, por medio de un comunicado, explicó por qué es que no pudo viajar con sus compañeros de Perú rumbo a territorio estadounidense. ¿El mediocampista se perderá la Copa América?

"Con mucho pesar les informo que no podré acompañar a la selección al viaje de Estaos Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal profesional", indica Tapia en un primer momento.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Renato Tapia y su explicación por no viajar con la Selección Peruana

Este es el comunicado del volante peruano Renato Tapia.Fuente: @renatotapiac

Hay que tener en cuenta que el jugador en mención, con pasado en el Feyenoord y Twente de Países Bajos, es parte del Celta de Vigo hasta este fin de mes.

"Esta situación la conversé con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay con el objetivo que la FPF pueda protegerme antes los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión", añade el internacional con la blanquirroja.

Posteriormente, Renato Tapia manifestó que aguardó que esto se solucione, pero no se pudo dar ello en los últimos días.

"No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir", apuntó el volante de la Selección Peruana.

Por último, añadió que "a toda la delegación les deseo todo lo mejor, de todo corazón. No tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros. Yo estaré alentándolos desde donde me toque estar".

El fixture de Perú en la Copa América 2024

Viernes 21 de junio

→ Perú vs. Chile - 7:00 p.m.

AT&T Stadium (Arlington, TX)





Martes 25 de junio

→ Perú vs. Canadá - 5:00 p.m.

Children's Mercy Park (Kansas City, KS)





Sábado 29 de junio

→ Argentina vs. Perú - 7:00 p.m.

Hard Rock Stadium (Miami, FL)

NUESTROS PODCAST

Un edulcorante llamado XYLITOL está asociado a infartos cardiacos y derrames cerebrales

El doctor Elmer Huerta nos brinda detalles sobre un edulcorante llamado XYLITOL, que está asociado a infartos cardiacos y derrames cerebrales.