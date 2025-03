Renato Tapia respondió sobre su compromiso con la Selección Peruana: "Siento que he dado todo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renato Tapia ya está junto al grupo de la Selección Peruana que se prepara para enfrentar a Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. Siendo último en la tabla de posiciones, la ‘bicolor’ tiene escaso margen de error para aún tentar por un lugar en el próximo Mundial, pero el mediocampista confía en revertir la situación.

“Ya no hablo de no ver la tabla, pero nosotros tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y de lo que somos. Hemos malacostumbrado al hincha a tener siempre resultados favorables, no podemos ser tan pesimistas de decir estamos últimos y vamos a perder. Hoy todo equipo de Sudamérica está por encima de nosotros por lo que muestra la tabla, pero depende de nosotros, sabemos de la capacidad que tenemos. Estamos con Ibáñez y con un gran comando técnico que nos va a ayudar a seguir soñando hasta donde se pueda", declaró en conferencia de prensa.

Renato Tapia vuelve a la Selección Peruana

La convocatoria del técnico Óscar Ibáñez tuvo como una de sus novedades la vuelta de Renato Tapia, quien se perdió los últimos cuatro compromisos de las Eliminatorias por lesión. El futbolista del Leganés resaltó que siempre ha estado comprometido con la ‘bicolor’.

“Estoy tranquilo con lo que he hecho en la selección, se van a cumplir casi 12 años de estar en la selección y siento que he dado todo, he perdido otras cosas por la selección y me siento tranquilo. Sé lo que doy para el grupo y la selección. Estoy hoy en un momento totalmente distinto en mi carrera, ya casi con 30 años y muy contento de poder unirme a un proceso nuevo”, indicó.

¿En qué puesto jugará Renato Tapia en la selección?

Renato Tapia se ha desempeñado como defensa central y como volante durante los 7 partidos que ha jugado en las actuales Eliminatorias. Consultado sobre en qué posición trabajará con Óscar Ibáñez, señaló que “donde me utilicen, donde quieran que esté, yo siempre voy a apoyar a la selección y dar lo mejor de mí”.

“La idea es que todos estemos disponibles, no solo yo, Erick (Noriega) también puede jugar de central, está Renzo (Garcés) que está pasando por un gran momento en Copa Libertadores. Está Luis (Abram) que ha demostrado la calidad que tiene para jugar, no solamente en su club sino también en las Eliminatorias. Aldo (Corzo) también cumple un papel en Universitario jugando en línea de 3”, añadió.