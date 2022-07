Hinchas ovacionaron a la Selección Peruana. | Fuente: Twitter

Ricardo Gareca habló de diversos temas en su última conferencia de prensa en su despedida en la Selección Peruana. El entrenador argentino de 64 años se mostró agradecido por el apoyo de Juan Carlos Oblitas, del expresidente de la FPF, Edwin Oviedo, y de los hinchas.

Precisamente, los seguidores de la Selección Peruana le brindaron una vez más el cariño incondicional a Gareca, que en principio iba a salir caminando del Hotel Hilton, pero por el calor de la gente tuvo que irse en un auto escoltado por la Policía Nacional.

"No se va, no se va, Gareca no se va", fue lo que escuchaba por las calles de Miraflores mientras Gareca se retiraba en un auto negro.

Números de Ricardo Gareca con Perú



El exentrenador de Universitario, Palmeiras y Vélez Sarsfield fue entrenador de Perú en 7 años: dirigió 96 partidos, sumando 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas.

Bajo la batuta del 'Tigre' Gareca, el combinado peruano consiguió volver a los mundiales tras 36 años al lograr la clasificación a Rusia 2018. El pase a la cita mundialista se dio tras el triunfo ante Nueva Zelanda en el repechaje en 2017.

Así se despidió Ricardo Gareca de la Selección Peruana lleno de multitud de personas a los alrededores del Hotel Hiltón en Miraflores 🥲🇵🇪. pic.twitter.com/9Dk4i66kPx — Marcelo Eslava (@marcelo_eslava) July 19, 2022

Gareca pidió a su familia que vivan en Perú

“Hay un detalle que sí, que lo he hablado con mi familia, y cuando yo me he ido, había un interés de la selección concreta de que nosotros continuemos y había un interés nuestro también de continuar. A talpunto llegó este interés que yo me fui unos días de vacaciones con mi familia estando acá en Lima y luego volvimos, pues necesitaba irme unos días con mis hijos y mi esposa", señaló el DT que no renovó tras no convencerle la oferta presentada por la FPF.

"Con todo esto le dije a mi familia lo que nunca había planteado, o sea, por todo lo que el presidente me manifestaba, Juan Carlos Oblitas, y por el interés concreto de continuar al frente de la selección y en las vacaciones les dije que me acompañen viviendo acá en Lima, por todo lo que se hablaba y hablamos, les dije que necesitaba acompañamiento", agregó sobre su frustrada permanencia en la bicolor.

Así fue la salida de Ricardo Gareca del Hotel Hilton tras el término de la conferencia, con muchas muestra de cariño de la gente. pic.twitter.com/JYniqzwnA0 — Jorge Zapata (@Jorgezapataf6) July 19, 2022

Ricardo Gareca agardeció a Edwin Oviedo

Ricardo Gareca se manifestó este martes en su última conferencia de prensa en su despedida de la Selección Peruana. El entremador argentino de 64 años agradeció a Juan Carlos Oblitas y al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo.

"Quiero agredecerle a Juan Carlos muy especialmente, porque confió en mí desde el primer momento. En todo momento sentí el apoyo. Hemos crecido muchísimo al lado de él. Es una persona indispensable", señaló el 'Tigre'.

Sobre Edwin Oviedo destacó que "es quien le hizo caso a Juan Carlos. Sentimos apoyo en momentos difíciles y valorizados. Nos dio respaldo y valorización. Aunque él no esté físicamente en Federación, siempre teníamos contacto asiduo".





