Participando en los últimos mundiales y contando con una camada de futbolista de nivel destacado, la no clasificación de Colombia para Qatar 2022 fue una de las grandes sorpresas en las Eliminatorias. Los ‘cafeteros’ quedaron sextos, a un punto de la Selección Peruana que accedió al repechaje.

Así, la Federación Colombiana realizó cambios y uno de ellos fue destituir del cargo a Reinaldo Rueda el último lunes, quien había tomado las riendas del seleccionado en 2021 para reemplazar a Carlos Queiróz y con el objetivo, no logrado, de estar en el Mundial.

Apuntando a las Eliminatorias de la Copa del Mundo 2026, la prensa local de Colombia expresó que habría interés de esa Federación por contratar a Ricardo Gareca, actual entrenador de la Selección Peruana. Al respecto fue consultado el presidente de la entidad, Ramón Jesurún.

"Nosotros no tenemos nombres, sobre (Ricardo) Gareca y (Gustavo) Alfaro es totalmente falso, ambos están con contrato. Aún no hay candidato para la selección colombiana", expresó en ‘Caracol Radio’.

¿Qué piensa Gareca de dejar la Selección Peruana?

Al seguir en carrera por clasificar a Qatar 2022, Ricardo Gareca tiene contrato en curso con la Federación Peruana. Si la ‘bicolor’ supera el repechaje y accede al Mundial, el vínculo del ‘Tigre’ se extenderá hasta la fecha de desarrollo de la competición.

Después de arribar al país en 2015, Ricardo Gareca decidió realizar un segundo ciclo con la Selección Peruana y todavía no fue contundente si se enrumbaría para un tercer periodo. En tanto, no ha esquivado las preguntas por el relacionamiento de su nombre con otros elencos, como Chile, aunque resaltó estar solo mentalizado en Perú.

"Es un honor, por supuesto. De ser verdad, porque no hay una certeza... uno empieza a considerar cuando hay contacto oficial, sino es solo rumor. Por contacto oficial no he tenido nada con nadie, no me permitiría tener un contacto oficial en estos momentos. No existe ninguna posibilidad de que yo pudiera llegar a hablar con alguien, ni equipo ni selección. Estamos totalmente enfocados en el repechaje, este gran compromiso que tenemos en este momento", remarcó en su última conferencia de prensa al ser vinculado a ‘La Roja’.





