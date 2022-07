Ricardo Gareca en el aeropuerto Jorge Chávez. | Fuente: RPP Noticias

Ricardo Gareca dejó este viernes el Perú con sentimientos encontrados. El entrenador argentino de 64 años, que estuvo acompañado de su esposa, recibió el cariño de decenas de hinchas que le pidieron que acepte la oferta de renovación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con miras a las Eliminatorias al Mundial 2026.

El 'Tigre' Gareca habló en exclusiva con RPP Noticias y le aseguró que seguramente volverá a Lima en su momento. "Sí por supuesto, si dios quiere vamos a regresar por acá, tengo un montón de cosas acá en Lima", declaró.



"Yo tengo un excelente relación con Perú", agregó Gareca que dejó el territorio peruano en compañía de su esposa Gladys Hartintegui.

A su vez se dio tiempo para felicitar a Melgar por su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. "Muy contento por Melgar. Una alegría para el fútbol,están haciendo una campaña muy destacada. Nos pone muy felices a todos", señaló.

Hay que destacar, que el exDT de Vélez Sarsfield y Universitario de Deportes, negó algún contacto con Boca Juniors sobre la posibilidad de ser el reemplazante de Sebastián Battaglia, quien fue destituido de su cargo tras la eliminaación xeneize de la Copa Libertadores.

Ricardo Gareca a RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Pacheco

Gareca no interesa en Boca Juniors

ESPN de Argentina ha desmentido que Boca Juniors se encuentre planeando contratar al 'Tigre' Gareca. El periodista Diego Monroig, que cubre las incidencias del cuadro xeneize, dio detalles al respecto.

"Descarto de plano a Ricardo Gareca y a Gabriel Heinze como posibles técnicos de Boca", informó. Y agregó que el consejo de Boca no tiene a Gareca entre las alternativas "porque no lo tienen en carpeta y no apuntan a esa dirección, es lo que tengo entendido", declaró en el programa Fútbol 90 que conduce Sebastián 'Pollo' Vignolo y en el cual cuenta como panelista a Oscar Ruggeri, amigo personal del DT argentino de 64 años.

Ricardo Gareca dejó el Perú. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Pacheco





NUESTROS PODCAST



¿Estamos en la cuarta ola de la COVID-19? ¿qué características tendría?

El ministro de Salud, Jorge López, señaló hoy a la prensa que se registra un aumento sostenido de casos de COVID-19 a nivel nacional y que estamos a solo centésimas para ingresar a una cuarta ola. El doctor Elmer Huerta da más detalles sobre esta coyuntura.