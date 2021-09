Ricardo Gareca destaca la recuperación en la tabla de posiciones de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN MEJIA

Perú logró su primera victoria en las Eliminatorias Qatar 2022 y lo hizo frente a Venezuela, pese a que la bicolor dejó muchas cosas por corregir, el técnico Ricardo Gareca felicitó a sus jugadores porque han logrado rescatar puntos en casa y de visita.

"Perú en el segundo tiempo intentó liquidar el partiod, hacer más goles y no lo pudo lograr. Hay que destacar a una selección como Venezuela que quedando con un hombre menos duplicó los esfuerzos. Felicitar a mis jugadores porque ante situación incómoda que estamos viviendo, de los últimos 9 puntos, sacaron 7 y es digno de destacar", dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Hay cosas por mejorar y lo reconoce: "Mantuvimos arco en cero, que es importante. De los últimos 9 puntos, Perú saco 7. Es algo importante. Los delanteros hicieron goles: Cueva hizo gol. Hay muchas cosas con las que estoy satisfecho, y por supuesto hay mucho por mejorar, la idea siempre es mejorar", comentó.

La ilusión se clasificar al Mundial de Qatar 2022 se mantiene intacta. "Perú estando a dos puntos del quinto lugar, que otorga posibilidad de clasificar, me parece que no hay mucho análisis. Perú si va a pelear mientras los números den, va a pelear todo lo que tenga que pelear. La idea nuestra es salir de las últimas posiciones. Lo estamos logrando de a poco. Queda historia muy larga todavía. Son muy difícil las Eliminatorias. Creemos que estamos en condiciones de poder ir superándonos", añadió Gareca.



¿Brasil llega más descansado para enfrentar a Perú?

"Habrá que ver, lógicamente Brasil al no jugar… pero bueno, vamos a ver que es lo que se resuelve. Perú es una selección que se recupera y en general no tenemos mayores inconveientes. Veníamos de un partido muy duro con Uruguay, que nos provocó gran desgaste físico y hoy el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. No creo que tengamos problemas (de recuperación)", comentó el 'Tigre'.

