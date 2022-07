Ricardo Gareca llegó en el 2015 a Perú. | Fuente: AFP

Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, habló en su conferencia de despedida sobre la necesidad que tiene el fútbol peruanao por contar con un proyecto deportivo que involucre a todos.

"Siempre me he manifestado que el fútbol peruano mejore. Es necesario que mejoren las canchas, los equipos, la infraestructura, para eso se necesita dinero y un gran compromiso de todos, de los clubes, de la Federación, de los empresarios, del Estado (no desde el control, sino de la supervisión)", dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Finalmente, habló también sobre el buen nivel que tiene el fútbol peruano y cómo es que puede crecer con el apoyo de todos. "El futuro que evalúo es la gran capacidad del jugador peruano. Perú tiene una selección altamente competitiva. Falta que se involucre todo el mundo. Se trata de un proyecto y lo que Perú necesita es un proyecto para que los grades talentos que tiene el país, a todo nivel y cuando digo eso, no solo hablo del fútbol, sino del deporte en general, tengan el apoyo necesario para poder crecer", finalizó.

Ricardo Gareca llegó a la Selección Peruana en marzo del 2015 y tres años después lograría la ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018. Posteriormente, sería finalista de la Copa América Brasil 2019 y perdería la definición ante la selección anfitriona.