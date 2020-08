Aldo Corzo en los entrenamiento de Universitario de Deportes. | Fuente: Instagram Universitario

Aldo Corzo es un nombre recurrente en las convocatorias de la Selección Peruana y esta vez no fue la excepción sobre el llamado que hizo el entrenador Ricardo Gareca de la nómina de 19 jugadores de la Liga 1 pensando en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, en en octubre próximo,

El lateral de Universitario de Deportes se siente satisfecho por una nuevo llamado y remarcó que seguirá trabajando porque no se siente "fijo" en la bicolor.

“Siempre es algo muy lindo estar convocado, estoy muy contento. No me siento fijo en ningún lugar, por eso cada vez que me llaman me pongo feliz porque uno trabaja para eso, estoy enfocado y no puedo regalar nada”, señaló Corzo a prensa de Universitario.

Sobre la próxima fecha de la Liga 1, Corzo que Universitario llegará con la moral al tope ante Cienciano luego de la victoria por 2-0 ante San Martín.

“Estamos contentos porque conseguimos un triunfo después de varios meses. Venimos bien el grupo anda contento y tranquilo, sabemos que las cosas nos irán saliendo mejor y vamos con el mejor ánimo para el partido ante Cienciano”, agregó.

Aldo Corzo llegó a los 100 partidos oficiales disputados con la camiseta de la 'U'.